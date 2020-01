Consejos para dar los mejores besos

Los besos ayudan a aliviar la depresión, nos ayuda a liberar hormonas del bienestar, y benefician la salud física y psicológica. Déjate llevar y besa mucho. El besar es mucho más que colocar los labios sobre otros, es sentir un chorro de sensaciones.

Limpio en todo momento sí o sí

La higiene es indispensable. No porque vivas enamorado tienes que soportar el mal aliento de tu pareja, ni la mala limpieza en sus dientes y lengua. Eso rompe con el romanticismo. Así que el mejor consejo es: siempre limpio que eso es más atractivo para hombres y mujeres.

Dile adiós a los labios resecos

Triunfa en los besos, pero con los labios bien humecatdos, porque los secos no incitan a besar. Lleva contigo siempre un bálsamo y huméctalos constantemente.

Tocar y acariciar es parte del juego



No seas atacado. Acariciar es tocar su cuello, cara o torso; el punto de estos tips para besar es hacer caricias simples e inocentes que hagan mágico el beso. Si no son pareja o no tienen una relación formal, no te pases de la cuenta. Eso puede arruinar todo.

El ritmo y moviento en los besos cuenta mucho



El beso debe tener un ritmo, ir poco a poco y suave para terminar con uno apasionado y acelerado. Trata de darle esas variaciones para que no se sientan aburridos. Es válido preguntar ¿cómo te gustan los besos?

Los de lengua cuentas por dos



Cuando se trata de besar con la lengua, no se trata de meterla hasta el fondo de la garganta. Es mejor hacer movimientos sutiles sin ahogar a nadie. Esos suelen ser más apasionados y prenden a tu pareja.

Rompe con el miedo y no seas tímido

Algo muy importante que no puedes dejar pasar es relajarte y disfrutar el beso como si fuera el último, y sorprende a tu pareja con uno inesperado y diferente cada vez. Solo déjate llevar para que fluya solito.