Rihanna y Drake ¿listos para una reconociliación? La pareja fue vista juntos e inmediatamente desataron rumores de una posible reconciliación.

Recientemente se confirmó la ruptura sentimental de Rihanna con el millonario Hassan Jameel. Al parecer, Drake, ni corto ni perezoso decidió buscar a su ex para reconciliarse.

¿Por qué lo decimos? Porque los intérpretes de "Work" fueron visto en el YAMS day, un evento donde su amigo A$AP Rocky participó. Y no, aunque ambos son amigos cercanos del rapero y pudieron ser invitados por separado, no existe razón por la que estuvieran juntos en el concierto, sobre todo si son ex novios ¿no creen?

Por mucho tiempo Drake estuvo detrás de Rihanna pero ella se resistía. Sin embargo, cuando ella accedió a salir con él, la relación duró muy poco, supuestamente por una infidelidad por el intérprete de "Passionfruit".