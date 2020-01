Lista de ganadores de los GRAMMY 2020

Así se vive la noche de los Premios GRAMMY



Grabación del Año

Bad Guy, Billie Eilish

Álbum del Año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Mejor Nuevo Artista

Billie Eilish

Mejor interpretación rap

Higher - DJ Khaled, Nipsey Hussle y John Legend

Canción del año

Bad Guy - Billie Eilish



Mejor álbum rap

IGOR - Tyler, The Creator.

Mejor álbum comedia

Dave Chapelle

Mejor duo / grupo de country

Spechless

Mejor interpretación pop en solitario

Lizzo

Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo

El mal querer - Rosalía

Álbum mejor diseñado, no clásico

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Mejor álbum de pop latino

#Eldisco - Alejandro Sanz

Mejor álbum tropical

Marc Anthony

Mejor grabación de baile

Got To Keep On - The Chemical Brothers

Mejor banda sonora de compilación para medios visuales

A Star Is Born - Lady Gaga y Bradley Cooper

Mejor película musical

Homecoming – Beyoncé

Mejor banda sonora para medios visuales

Chernobyl - Hildur Guðnadóttir, compositor

Mejor Baile, Álbum Electrónico

No Geography - The Chemical Brothers

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

Mejor paquete de grabación

Chris Cornell - Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura y Joe Spix, directores de arte (Chris Cornell)

Mejor canción country

Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

Mejor álbum country

Mientras estoy viviendo - Tanya Tucker

Mejor álbum vocal de jazz

12 Little Spells - Esperanza Spalding

Mejor álbum de la Nueva Era

Alas - Peter Kater

Mejor jazz improvisado solo

Sozinho - Randy Brecker, solista

Mejor álbum instrumental de jazz

Finding a Gabriel - Brad Mehldau

Mejor álbum de grandes conjuntos de jazz

The Omni-American Book Club - Brian Lynch Big Band

Mejor álbum de jazz latino

Antidote - Chick Corea & The Spanish Heart Band

Mejor álbum de blues tradicional

Tall, Dark, and Handsome: Delbert McClinton & Self-Made Men

Mejor álbum de blues contemporáneo

This Land - Gary Clark Jr.

Mejor álbum popular

Patty Griffin - Patty Griffin

Mejor álbum de música regional de raíces

Good Time - Ranky Tanky

Mejor álbum de reggae

Rapture - Koffee

Mejor álbum de música infantil

Ageless Songs For The Child Archetyp e - Jon Samson

Mejor álbum de palabras habladas (incluye poesía, audiolibros y narración de cuentos)

Convertirse - Michelle Obama

Mejor canción escrita para medios visuales

I'll Never Love Again (versión cinematográfica) - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere, compositores (Lady Gaga y Bradley Cooper), tema de: A Star Is Born

Mejor composición instrumental

Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite - John Williams, compositor (John Williams)

Mejor grabación remezclada

I Rise (Remix de introducción de radio del orgullo de Tracy Young) —Tracy Young, remezclador (Madonna)

Mejor actuación solista country

Ride Me Back Home - Willie Nelson