Billie Eilish arrasa en los Grammy 2020

La noche de los Grammy 2020 se la llevó Billie Eilish, la cantante de 18 años arrasó con la premiación.

La cantante con su característico cabello colorido se coronó la noche de ayer en los Grammy 2020 al llevarse el premio en 4 categorías, con la compañía y colaboración de su hermano Finneas.

Billie se llevó 4 premios: grabación del año (Bad guy), álbum (When we all fall asleep, where do we go?), canción (Bad guys) y mejor nueva artista. La joven se convirtió en una de las más nominadas de la noche con 6 categorías.

Eilish se ha convertido en la intérprete solista más joven en ganar el premio de álbum del año. El récord pertenecía a Taylor Swift, quien ganó el premio a sus 20 años por “Fearless”.

Los nominados para el álbum del año eran Bon Iver (“I, I”), Lana Del Rey (“Norman F *** ing Rockwell”), Eilish (“When We All Fall Asleep Where Do We Go”), Ariana Grande (“Thank U, Next”), HER (“Solía conocerla”), Lil Nas X (“7”), Lizzo (“Cuz I Love You”) y Vampire Weekend (“Father of the Bride”) .