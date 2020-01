Parecería que los hombres están muy interesados en el aspecto de las mujeres pero la realidad es que entre más naturales, más atractivas lucen para ellos, o al menos así lo asegura un estudio.

Según un artículo publicado por la Universidad de Bangor en el Quarterly Journal of Experimental Psychology, las mujeres resultan más atractivas cuando no tienen maquillaje.

Los resultados se basaron en una investigación realizada a 22 hombres y 22 mujeres. A otras 44 les dijeron que compartieran una fotografía sin nada de maquillaje y otra con un look de maquillaje para salir de noche.

Los voluntarios votaron por las mujeres más hermosas y descubrieron que mientras los hombres las prefieren al natural, ellas prefieren a una maquillada, demostrando así que a las mujeres les preocupa más de la cuenta su aspecto.

Eso no significa que no tengamos que maquillarnos ni una gota pero sí demuestra que usando un 40% menos de maquillaje de lo normal, podría resaltar tu belleza natural.