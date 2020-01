Maluma manda indirecta a su ex y ella responde

Maluma y Natalia Barulich parece que no quedaron en buenos términos y para pruebas la respuesta de la modelo a una publicación del cantante.

Han pasado varios meses desde que Maluma y Natalia Barulich terminaron su relación, supuestamente por una infidelidad por parte de ella. Ahora, Juan Luis Londoño quería una venganza muy al estilo Instagram.

Una fotografía que publicó el cantante con el texto "Cuando te llama tu ex pa volver", llamó la atención de Natalia quien inmediatamente escribió "Damn, which ex (Rayos, cuál ex) ", haciendo referencia a que definitivamente no era ella.

Ver esta publicación en Instagram Cuando te llama tu ex pa volver 😂 Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 22 de Ene de 2020 a las 3:42 PST