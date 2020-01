LeBron James dedica emotivo mensaje de despedida a Kobe Bryant

Luego de la trágica muerte de Kobe Bryant su gran amigo LeBron James ha dedicado un mensaje para despedirse de él.

El jugador compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías con Kobe, junto a ella escribió el siguiente mensaje para decirle adiós a su gran amigo:

"No estoy listo pero aquí voy. Hombre, estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, ¡empiezo a llorar de nuevo solo pensando en ti, la sobrina Gigi y la amistad / vínculo / hermandad que tuvimos! Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para regresar a Los Ángeles. No pensé ni un poco en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos. WTF !! ¡Estoy desconsolado y devastado mi hermano! 😢😢😢😢💔. Hombre, te amo hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! ¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente #LakerNation💜💛 y es mi responsabilidad poner esta mierda en mi espalda y seguir así! ¡Por favor, dame la fuerza de los cielos de arriba y cuídame! ¡Los tengo aquí! ¡Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo! Hasta que nos encontremos de nuevo mi hermano !! # Mamba4Life❤️🙏 # Gigi4Life❤️🙏".

Todo parece indicar que el jugador fue el último en hablar con Bryant antes de la tragedia que conmocionó a todo el mundo. Kobe y LeBron se conocieron en 2002, Kobe autografió sus tenis y se los regaló a Lebrón, en ese momento no se imaginaron la gran amistad que los uniría.