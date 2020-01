Se preparará remake de “Bambi”

Disney ha hecho live action de varias de sus películas animadas recientemente y después de estrenar la película de Mulán, se trabajará en hacer la versión live action de Bambi. La película animada de Bambi fue estrenada en el año 1942 y se basó en el libro de Felix Salten, estrenado en 1923. Esta es la historia de un venado que desea convertirse en el príncipe del bosque como su padre. Llegó a traumatizar a muchas personas por la muerte de la mamá de Bambi a manos de un cazador humano.

Por lo general, las películas live action de Disney tienen críticas hacia cómo están hechas las cintas dado que no se ven muy realistas en muchas veces y justo esta película sería un gran reto. El primer gran reto será que toda la película será hecha con CGI, no hay humanos y todo deberán ser los animales del bosque así que será mucho trabajo. El siguiente reto será adaptarlo a una película con más duración debido a que la original solo dura 70 minutos y actualmente en el cine las películas suelen durar no menos de 90 minutos.

Para la película se contrató a Geneva Robertson-Dworet, que trabajó como guionista para la cinta de Tomb Raider y Capitana Marvel. Otra de las guionistas será Lindsey Beer, que trabajó como guionista en la cinta Chaos Walking, película que actualmente se encuentra en postproducción y es protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley.

Entre las películas que Disney hizo Live Action se encuentra: El libro de la selva, La bella y la bestia, Aladdin, Mulán, Dumbo, Winnie Pooh y el Rey león, entre otras. A pesar de algunas de estas películas tener a protagonistas como Will Smith, Michael Keaton o Ewan McGregor; no todas han logrado un gran éxito como podría esperarse así que tendremos que ver como lo hace Mulán para después esperar el estreno del live action de Bambi.