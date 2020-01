La franquicia de transformers toma dos caminos

La franquicia de Transformers en el cine comenzó en el año 2007 bajo la dirección de Michael Bay, protagonizada por Shia LaBeouf y Megan Fox. La idea de los Transformers comenzó en los años 80 con la venta de juguetes y aparición en cómics siendo los principales Optimus Prime y Megatron, al igual que la aprticipación con Spider-Man y Nick Fury.

Las primeras tres películas tuvieron a Shia LaBeouf como protagonista y la historia era como una sola saga a pesar de que en la tercer película optaron por tener algunos escritores distintos lo cuál les ayudó para lograr la visión que Michael Bay tenía con respecto a esta nueva entrega. Ya no quería hacer películas más grandes, su objetivo en "El Lado Oscuro de la Luna" era profundizar más en los mitos que hay y con eso desenvolver a los personajes en el entorno.

La película de "Transformers: La Era de la Extinción" fue dirigida por Michael Bay pero se decidió que deberían de tomar un camino distinto con Mark Wahlberg como protagonista. A pesar de tener a los mismos personajes robots, cambiaron todo el elenco intentando renovarse. Más recientemente hicieron una película de Bumblebee, intentando así dar la historia de uno de los personajes de cómo llegó a la tierra.

Uno de los caminos que tomará la franquicia es continuar haciendo una historia de Bumblebee para darle seguimiento a esta historia pero de igual forma, trabajarán en otra película al mismo tiempo en donde buscarán crear varias historias de la franquicia. Aún no se tienen muchos detallles de lo que se está preparando, lo que se sabe es que ya tienen a un escritor para cada película. Uno de ellos es James Vanderbilt, que trabajó en The Amazing Spiderman y en Murder Mystery como guionista. El otro es Joby Harold, que hizo el guión para la película del Rey Arturo, trabajará en el guión de The Flash y produjo John Wick 3.