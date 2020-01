Premio mayor. Este es el 'cachito' de la rifa del avión presidencial

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El presidente de México presentó el boleto de lotería con el cual rifará el avión presidencial.

Este martes 28 de enero durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador presentó el diseño del boleto de la Lotería Nacional que lleva por premio el avión presidencial.

El objetivo de esta “rifa” es obtener fondos para solventar gastos médicos de hospitales y ayudar a la gente más necesitada del país.

En el boleto tendrá la leyenda: “Es una cooperación para equipos médico y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”.