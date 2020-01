Luego del fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gigi, Vanessa Bryant, quien fue su esposa por 19 años, quiso mantenerse en silencio por un par de días. Ahora, con poco, ha dicho lo mucho que sufre en estos momentos.

Vanessa Bryant había hecho privada su cuenta de Instagram donde contaba con poco menos de un millón y medio de seguidores. Sin embargo, la mexicana decidió abrir su cuenta de nuevo, provocando que consiguiera más de un millón de nuevos usuarios.

Vanessa Bryant decidió cambiar su foto de perfil por una donde aparece Kobe con su hija Gigi. Ella, de edad más pequeña de la de su fallecimiento, colgaba de los hombros de su padre mientras él lo veía con dulzura.

Más tarde, Vanessa mandó un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo en este momento tan difícil:

"Mis chicas y yo queremos agradecer a las millones de personas que nos han mostrado apoyo y amor durante este tiempo horrible. Gracias por todas las oraciones. Definitivamente las necesitamos. Estamos completamente devastados por la pérdida de mi adorable esposo Kobe- el increíble padre de nuestras hijas, y mi hermosa, dulce Gianna - una amorosa, fuerte e increíble hija e impresionante hermana para Natalia, Bianka y Capri.

Estamos devastados por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo y compartimos su dolor íntimamente. No hay palabras suficientes para describir nuestro dolor en este momento. Me reconforta saber que Kobe y Gigi sabían que eran profundamente amados. Fuimos increíblemente bendecidas de tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran aquí con nosotros por siempre. Ellos fueron nuestras hermosas bendiciones que nos quitaron muy pronto. No estoy segura de lo que nos espera en nuestras vidas a partir de ahora, es imposible imaginar la vida sin ellos.

Pero despertamos todos los días tratando de seguir adelante porque Kobe y nuestra bebé Gigi, están brillando sobre nosotros para iluminar el camino. Nuestro amor hacia ellos es interminable, inmesurable. Me gustaría abrazarlos, amarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotras, por siempre".

Una fuente cercana a la esposa del basquetbolista aseguró que a pesar de que Vanessa aún no puede emitir una frase sin comenzar a llorar, se está haciendo la fuerte por sus hijas que le quedan; una de 17, una de 3 años y una de 7 meses.