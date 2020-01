Robert Pattinson se muestra como Batman en Instagram

Robert Pattinson, será el nuevo Batman y tras anunciarse el inicio del rodaje de la cinta "The Batman" de Matt Revees el actor ya se ha dejado ver en su cuenta oficial de Instagram en su nuevo personaje.

El año pasado una nueva cinta de Batman enloqueció a los fans del superhéroe, la cosa se puso mejor cuando anunciaron que Robert Pattinson sería quien tendría la difícil tarea de superar a Ben Affleck o Christian Bale.

Muchos no confiaron o no les encantó la figura que se había elegido para ser el nuevo Batman, mucho se ha rumorado ya sobre la preparación de Pattinson para encarnar al hombre murciélago.

Hace unos días el director de la cinta "The Batman" Matt Revees hizo oficial el inicio del rodaje de tan esperada cinta. Robert no quiso quedarse atrás y también mostró esta imagen a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram ...Next Batman, what do you think? Una publicación compartida por Robert Pattinson (@official_robertpattinson) el 17 de May de 2019 a las 2:59 PDT

"...Next Batman, what do you think?". Se lee al pie de la instantánea.