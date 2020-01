Lanzan trailer de musical "Volver al Futuro" con Christopher Lloyd

"Volver al futuro" regresa ahora en versión de musical y Christopher Lloyd (el Doc original) fue el encargado de darles la patadita de buena suerte.

A nada de estrenarse "Back To The Future: The Musical" en el Manchester Opera House de Inglaterra, protagonizado por Olly Dobson y Roger Bart, la producción (liderada por cierto por los productores de la película, Robert Zemeckis y Bob Gale) ha lanzado un trailer donde Christopher Lloyd parece cederles la estafeta.

Marty McFly (Olly Dobson) y del Doc (Roger Bart), quienes llegan tarde al estreno del musical.

Back To The Future: The Musical, está dirigida por John Rando. La música original fue creada por Alan Silvestri y Glen Ballard (El expreso polar).