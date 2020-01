Tom Hiddleston comparte video en set de "Loki"

Tom Hiddleston ya está listo para que veamos parte de su trabajo en su próxima serie inspirada en el personaje de Marvel, "Loki". Pero antes de su etreno, el actor ha querido compartir un primer vistazo.

A través de su cuenta de Instagram, Tom Hiddleston compartió un video donde muestra su entrenamiento para la serie de Disney+, Loki, que se estrenará en 2021.

¿Loki sería pansexual en la serie de Disney+?

Hiddleston está en un set de grabación, preparándose para dar un gran salto muy al estilo Loki.

"Los preparativos van muy bien", dice la publicación donde se ve cómo cae sobre una colchoneta luego de intentar dar un salto.

Loki contará únicamente con seis episodios y aseguran que se ligará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.