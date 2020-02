Dacre Montgomery podría ser el nuevo Wolverine

Darce saltó a la fama gracias a la famosa serie "Sranger Things" en 2018, ha participado en grandes producciones como en Guardianes de la Galaxia 3, ahora él podría ser el nuevo Wolverine.

Según el sitio We Got Covered, la productora busca traer de nuevo a Hugh Jackman para que interprete a Wolverine pues el público ya lo identifica con ese personaje, sin embargo, en caso de que el actor no quisiera regresar, ya tienenen la mira a Dacre.

Dacre Montgomery ha participado en películas como "Los Power Rangers", "Guardianes de la Galaxia 3" y "A few less men" por decir algunas, pero el proyecto que lo catapultó fue "Stranger Things".

En 2018 fue cuando saltó a la fama con el personaje de "Billy" un chico rebelde que sin duda cautivo con su estilo de vida y físico.