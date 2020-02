Nicky Jam cosecha un éxito más: Muévelo

Los grandes exponentes del reggaetón, Nicky Jam y Daddy Yankee, se reunieron para presentar su sencillo “Muévelo”, este explosivo tema no ha dejado de cosechar grandes números en todo el mundo. Actualmente el track a nivel global ha generado lo propio, esta añadido a más de 500 playlist de plataformas digitales consiguiendo +30M de streams a nivel global y +50M de views en el video.

El esperado reencuentro musical sucedió bajo la producción de los hermanos ganadores del GRAMMY, Play-N-Skillz (Juan y Óscar Salinas), con el apoyo de los sellos discográficos Sony Music Latin y El Cartel Records. El tema cuenta con un pequeño fragmento del tema “Here Comes the Hotstepper” de Ini Kamoze, que rememora la época dorada del Reggae, específicamente en el año 1994. “Muévelo” es parte del soundtrack de la película Bad Boys For Life que ya se estrenó en cines.

La película, que cuenta con actores latinos como Nicky Jam, Kate del Castillo, Paola Núñez retoma a los dos famosos y peculiares detectives Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence).

"Bad Boys for Life" conserva el liderato en los cines de Estados Unidos, Según el portal Box Office Mojo.

Te dejamos el video de "Muévelo".