Los mejores shows de medio tiempo de la historia del Super Bowl

Desde Michael Jackson hasta Katy Perry. Te recordamos los mejores shows que hemos visto en la historia del Super Bowl

Show de medio tiempo XXXVIII 2004 - Janet Jackson, Justin Timberlake, P Diddy, Nelly, Jessica Simpson and Kid Rock

¿Recuerdas que canciones cantaron? ¿cómo se presentó Kid Rock? ¿Qué hizo P Diddy? Muchos no recuerdan este momento porque no fue tan relevante. Este show de medio tiempo fue viral en aquellos tiempos porque Timberlake expuso una parte del cuerpo de Jackson. Dicen que este incidente había sido un truco.

Show de medio tiempo XXVII 1993- Michael Jackson

Fue uno de los eventos más vistos de la historia. En vesturio y la presentación de Michael Jackson son espectacular para la década. La producción comenzó cuando Jackson apareció en las pantallas y después arriba de ellas. Después apareció sobre el escenario con un traje de dictador del Medio Oriente. El estadio no esta tan magestuoso como los vemos hoy en día, pero lo que ayudó 100 % a que este show fuera uno de los mejores fue el mismo Michael Jackson, que por si solo podía hacer el show completo.

Show de medio tiempo l LI 2007 - Lady Gaga

Este show ha sido uno de los más espectaculares de la historia. Mucha prducción, mucho color, sincronización y talento. El medio tiempo inició cuando Lady Gaga aparece interpretando el Himno de EE.UU desde la punta del estadio en Houston y sobre ella flotaban unos 300 drones con luces azul y roja.

Aterrizó sobre el escenario sobre un vestuario Versace y es considerado que fue uno de los mejores Super Bowl de la historia porque dejó a todos con gana de más show y más juego.

Show de medio tiempo XXXVI 2002- U2

El espectáculo de medio tiempo de U2, en el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans, fue más personal. Con el resto de la banda ya en el escenario, Bono caminó a través de la multitud . Este fue el primer Super Bowl que tuvo lugar desde los ataques del 11 de septiembre

Show de medio tiempo XLIII 2009 - Bruce Springsteen and the E Street Band

Así inició el show ¡Durante los próximos 12 minutos, traeremos el poder justo y poderoso de la Banda E Street a tu hermosa casa! ¡Quiero que te alejes de la salsa de guacamole! ¡Quiero que bajes las alitas de pollo! ¡Y encienda su televisor completamente! ”No hay flotas de drones o video trucos, sino una banda perforada en la tensión militar. Cuando la banda se deslizó sin esfuerzo en Born To Run, el rugido de la multitud debe haber sido lo suficientemente fuerte como para perturbar los cimientos.

Show de medio tiempo XLIX 2015 - Katy Perry, Lenny Kravitz, and Missy Elliott

Seguramente recuerdas el tigre gigante que llegó al campo, los tiburones y las pelotas de playa o podemos recordar el juego de ajedrez. Este fue uno de los show de medio tiempo más vistos de la historia, no por el juego en sí, si no por el espectáculo.

Show de medio tiempo XLVI 2012 - Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, MIA, Cee Lo Green

Cleaopatra llegó al campo de juego. La novedad del acto de baile LMFAO, el rapero MIA. Lució increíble una década después del beso más controvercial de la historia, su beso con Britney Spears y Christina Aguilera.

Show de medio tiempo XXXV 2001 - Aerosmith, Britney Spears, 'NSync, Nelly and Mary J Blige

Para Walk This Way, el supergrupo incluyó un par de vocalistas adicionales: Spears y Blige. En algún momento, en medio de los fuegos artificiales de guitarra de Joe Perry, esperabas un fregadero en el micrófono junto a 'NSync.

Show de medio tiempo XLVII 2013 - Beyoncé and Destiny’s Child

Aparte de ser el Super Bowl, Beyoncé tenía algo que demostrar. Esta fue en gran medida una noche de damas, que incluyó a todos los bailarines, miembros de la banda de apoyo y los invitados especiales: los antiguos compañeros de banda de Beyoncé Destiny's Child, Kelly Rowland y Michelle Williams.

Show de medio tiempo XLI - 2007 Prince

El estadio de los Miami Dolphins estaba cercado por nubes tormentosas, pero eso no impidió que Prince tomara su escenario empapado en forma de símbolo y señalara su intención al abrir con el riff de Queen's We Will Rock You. El final, sin embargo, no podría haber sido cronometrado más perfectamente. Los cielos se abrieron cuando Prince cerró los procedimientos con nada menos que Purple Rain.