Aparente mente una guardia de seguridad le pidió a la mujer que llevaba una botarga de Minnie mouse que se retirara del lugar en el que se encontraba trabajando y al final terminaron del chongo.

La escena ocurrió en las calles de Las Vegas, lambas mujeres discutieron y Minnie termino quitándose la cabeza para golpear y defenderse de la guardia de seguridad.

En esta historia Micky no podía faltar e hizo su aparición para tratar de separar a las mujeres y uno más de sus fieles acompañantes Goofy solo mira la desastrosa escena mientras toma a salvo la cabeza de las botargas.

En medio de jalones de cabello la mujer disfrazada de Minnie gritaba: "No soy una p3%%@, p3%%@". Según reporta el portal TMZ no se abrió ninguna investigación y el problema no pasó a mayores.