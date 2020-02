Cuando a un hombre no le interesas, este es el tipo de mensajes que te enviará

Cuando no le interesas a esa persona te lo dejará claro hasta con los mensajes de texto que te envía, aunque no lo creas un simple mensaje puede indicar si está interesado o no en ti.

Dicen que cuando le interesas a alguien, no importa de donde pero siempre habrá un momento y ganas para verse por muy ocupados que estén, el que quiere, puede.

Pero, ¿qué hay de los mensajes? Si tienes contacto con esa persona y simplemente te da largas o te envía este tipo de mensajes, dejame decirte que no le interesas, no pierdas tu tiempo.

No vi tus mensajes

¿De verdad crees que no los vio? es imposible que no haya visto que tenía mensajes nuevos tuyos si estuvo en línea o puedes mirar su hora de conexión, no quiso hacerte caso y ya! Seguro tuvo algo más importante que hacer.

No tuve tiempo de responder

¿Qué?, No vio su teléfono ni una sola vez su teléfono para contestar tu mensaje, más cuando se supone que quiere algo contigo. No, él no quiere algo serio.

Si, No

Monosílabos que sacan de onda, Sí, Cuando un hombre solo contesta si o no, es porque no tiene algo más interesante que decir, es una forma sutil de decirte que no le interesas.

Tú siempre inicias la conversación

Es decir si te pusieras a esperar a que él te escribiera, él nunca te escribiría ni siquiera un hola, esto te dice la realidad de las cosas, un hombre que no muestra interés se nota porque no te manda ni un solo mensaje.