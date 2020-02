Shakira y Jennifer López impactaron en el show de medio tiempo del Super Bowl interpretando sus mejores éxitos.

El Hard Rock Stadium de Miami se llenó de temas como "Loba", "Ojos así", "Let's Get Loud" y "On The Floor".

Shakira fue la primera en subir al escenario y claro no pudo evitar mover las caderas. Al ritmo de "Suerte" y con un vestido rojo, la cantante hizo bailar a todos mientras fuegos artificiales iluminaban el estadio. Más tarde Bad Bunny subió a acompañarla donde combinaron los temas "Chantaje" y "Calladita" en un tema más tropical.

Para finalizar Shakira se aventó hacia el público. Mientras cantaba "Hips Don't Lie", ellos la cargaban y gritaban.

Después fue J Lo quien continuó el evento cantando "Ain't That Funny" y "Crazy in love". Un traje plateado con transparencias y un tubo al medio del escenario demostraron la gran producción de J Lo al cantar "Waiting for tonight" donde después J Balvin y cantó una parte de "Safari" mientra J Lo sacaba sus mejores pasos de baile.

Depués de cantar "On the Floor", J Lo introdujo a su hija Emme Anthony como cantante al cantar "Let's Get Loud" mientras Shakira tocaba la batería. Después J Lo subió con una capa de la bandera estadounidense que del otro lado era puertorriqueña, poniendo en alto sus raíces.

Un remix de "Waka Waka" y "Let's Get Loud" fueron el final del show donde las dos demostraron sus habilidades para bailar.

Sin duda una digna representación latina, llena de colores, música y baile. Estamos seguros que es uno de tus shows de medio tiempo favoritos.