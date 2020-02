Él es el nuevo y guapo novio de Lady Gaga

Michael Polansky es el guapo hombre que ocupa el corazón de Lady Gaga, es uno de los gurús de la tecnología de California. Ya se les ha visto juntos un par de veces.

La primera vez fueron captados en un hotel de Las Vegas y a segunda en el reciente Super Bowl, ahora la cantante ha confirmado su romance con una publicación en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram gaga at the super bowl yesterday! Una publicación compartida por Lady Gaga Fans (@ladygaga.media) el 3 de Feb de 2020 a las 6:27 PST

"Nos lo hemos pasado muy bien en Miami", escribió la cantante en la hermosa fotografía en la que su nuevo enamorado la mira de una manera en la que muchas quisiéramos que nuestro chico ideal nos mirara.

Poco se sabe sobre él, al parecer es bastante discreto con su vida personal. Una de las versiones que circula en distintos medios es que conoció a Lady Gaga en una fiesta en casa de Sean Parker, y ahí cupido hizo de las suyas.

Michael es nada más y nada menos que el consejero delegado del Grupo Parker, que se dedica a organizar las empresas de Sean Parker, uno de los fundadores de Facebook. También dirige un instituto de investigación contra el cáncer.

Al guapo nuevo novio de Gaga se le estima una fortuna de más de 2.400 millones de euros. Pues no, no es Bradley Cooper, pero este también es un partidazo, ¿o no?