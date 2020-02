PETA asegura que llamar “mascota” a tu perro es despectivo

Las Personas por el Trato Ético de los Animales, mejor conocidos como la asociación PETA, han solicitado a la gente que dejen de llamar "mascota" a sus animales domésticos pues se convierte en algo muy despectivo.

Ingrid Newkirk, presidenta y cofundadora de PETA, recientemente solicitó a la gente decirle "compañeros" a los animales que nos acompañan en casa pues es una manera más respetuosa de referirse a ellos.

Y es que según Newkirk, al llamarles mascotas, los humanos hacen referencia a que sus animalitos son inferiores a ellos y que pueden ser tratados como objetos y no como individuos con emociones e intereses.

"Los animales no son mascotas, no son su alarma antirrobo barata o algo que te dé una excusa para salir a caminar, no son nuestroa decoración o juguetes, son seres vivos", dijo Newkirk quien también pidió cambiar frases que fomentan la violencia animal como "Matar dos pájaros de un tiro".