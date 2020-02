Usan escalera eléctrica como tobogán en Mérida

Se hizo viral una escalera eléctrica que usan como resbaladilla en una plaza de Mérida. Ahora todos esperan que llegue esta innovación tecnológica a todas las ciudades.

En redes sociales comenzó a circular la fotografía de lo que supuestamente es una escalera eléctrica en una plaza comercial en Mérida, Yucatán. Pero para hacerla más interesante pusieron una resbaladilla tipo tobogán y así tener una forma más divertida de bajar de piso.

Al final del tobogán la gente cae a una alberca llena de pelotas y aunque no sabemos qué tan seguro sea pues no hay ni video de alguien atreviéndose a pasar por ahí. Lo que sí es que algunos piden que no lo hagan viral para que sigan disfrutando de la atracción sin tener que hacer filas.

Sin duda una oportunidad para ser niños de nuevo y para bajar más rápido ¿no creen? Lo que sí es que no sabemos qué sucede con las personas con discapacidades.