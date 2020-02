Intercambian hamburguesas por fotos de tu ex

En este mes del amor, no todo es amor. Si pasarás el próximo 14 de febrero sin novio y con el incómodo recuerdo de tu ex, una cadena muy famosa de hamburguesas te cambia la foto de tu ex por una hamburguesa.

San Valentín esta muy cerca y tú probablemente no quieras saber nada de tu ex, pues tranquila porque una famosa cadena de hamburguesas te ayuda con eso, resulta que te regalará un deliciosa hamburguesa a cambio de los recuerdos con él o ella.

Durante el día de los enamorados se instalaran cajas de ruptura con temática de la película Birds Of Prey en los cuales podrás colocar fotografías, regalos, peluches o prendas de vestir que aun conserves de tu ex pareja a cambio de comida gratis.

Estas cajas únicamente estarán instalas en sucursales selectas en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Boston, lanzate a botar el mal recuerdo para allá!

Uff, ya me vi...