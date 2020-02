A diferencia de la idea común, la poligamia resultaría mejor para las mujeres que para los hombres. Incluso que una mujer tenga más de una pareja, podría hacer que su vida sea más feliz.

Un estudio llamado "The Decline of Polygyny: An Interpretation" del Santa Fe Institute y realizado por Monique Borgerhoff Mulder y Cody T. Ross, analizó a una población étnica africana y su comportamiento basado en las relaciones de pareja y cuántas tenían.

En el estudio se descubrió que los hombres que tenían más esposas, tenían menos hijos; lo contrario a las mujeres que tenían más hijos si tenían más esposos.

Pero lo anterior no define la felicidad de la pareja. Sin embargo, se descubrió que las mujeres que tenían más de un esposo eran más estables y podían organizar mejor su vida pues si un hombre no podía apoyarlas, otro lo hacía, sobre todo económicamente hablando.

¿Tú tendrías más de una pareja?