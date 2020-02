Datos curiosos que te harán ver los Premios Óscar de manera diferente

Todos vemos a los premiados pero ¿sabes quiénes son los actores con más nominaciones?

Los que tienen más nominaciones a los Óscar son Jack Nicholson con 12; Laurence Olivier con 10 y Spencer Tracy con 10. Por otra parte, Meryl Streep es la actriz con más nominaciones, sumando 17.

Los creativos de las cintas, los directores que han sumado 4 estatuillas son: John Ford, Frank Capra y William Wyler. Muchos son los directores con más nominaciones entre ellos: William Wyler con 12 nominaciones; Martin Scorsese con 9 nominaciones y Billy Wilder 8 nominaciones.

Las películas que han ganado más Óscares son Ben Hur, Titanic y el Señor de los anillos: El retorno del rey; todas recibieron 11 premios.

Sólo 3 películas han ganado los cinco Óscares principales (Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion): It happened one night (Sucedió una noche), One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapado sin salida) y Silence of the lambs (El silencio de los inocentes).

Daniela Vega Hernández, actriz y cantante chilena, ha sido la primera mujer transgénero en ser presentadora de los Óscar.

El país con más nominaciones a Mejor película extranjera con 40 nominaciones y 12 Óscares es Francia.

El país con más estatuillas es Italia. Tiene 31 nominaciones y 14 Óscares.

Los únicos países suramericanos que han ganado son Argentina (dos Óscares) y Chile (un Óscar)

El ganador más viejo de un Óscar es Christopher Plummer con 82 años.

El ganador más joven de los Premios de la Academia es Adrian Brody, con 29 años.

El actor nominado más joven es Jackie Cooper, quien a sus nueve años fue parte de los premios.

El primer actor negro en ganar un Óscar fue Sidney Poitier, en 1963.

El único hombre en ganar tres Óscares como mejor actor principal por My left foot, There Will Be Blood y Lincoln es Daniel Day-Lewis.

Spencer Tracy (1937 y 1938) y Tom Hanks (1993 y 1994) son los únicos actores que han ganado el Óscar como mejor actor principal 2 años seguidos.