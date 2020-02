Tras años de ausencia de la música, Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem, regresó a la escena musical para interpretar uno de sus temas más exitosos en los Premios Oscar 2020.

Durante un homenaje a las canciones originales del cine, Eminem salió de la superficie del escenario como sorpresa para todos los presentes. Esto para interpretar "Lose Yourself", tema que utilizó para la película de 2002, "8 Mile", donde fue protagonista.

Por favor vean y escuchen a Eminem presentando Lose Yourself pic.twitter.com/iAb3qXX08k — ᴄᴀɴᴅᴇ ☄ 7 (@_CanGogh) February 10, 2020

"Lose Yourself" ganó un Oscar a mejor canción original pero en aquella época, Mathers no creyó que ganaría así que no asistió a la ceremonia ni lo vio en televisión. De hecho, se dice que se quedó dormido viendo caricaturas con su hija.

Eminem se ha ausentado de los escenarios. A pesar de tener varias colaboraciones en los últimos años, el rapero no había tenido una presentación tan importante como la de esta entrega de premios.