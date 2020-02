Cómo hacer la letra más grande en Whatsapp

Llámennos viejitos pero la verdad a veces no alcanzamos a ver la letra de las conversaciones de Whatsapp. ¿Te has cachado cerrando los ojos para enfocar mejor o acercando el smartphone demasiado a tu rostro para alcanzar a ver lo que te mandaron? Con este truco ya no lo necesitarás.

Pero alto, antes de iniciar, debemos aclarar que este truco funciona solo para equipos Android. Si eres iOS tendrás que conformarte comprando los celulares de mayor tamaño para alcanzar a ver.

Para tener un tamaño más grande en Whatsapp entra a los ajustes de tu aplicación, dar click a Chats y posteriormente tamaño de fuente. Ahí existen los tamaños pequeño, mediano y grande, tú decides cuál te acomoda más.

Síganme para más consejos.