The Strokes anuncia fecha de estreno para “The New Abnormal” y lanza sencillo

The Strokes sin duda tomó a muchos por sorpresa al lanzar su nuevo sencillo y a su vez anunciar fecha de estreno de su nuevo álbum titulado “The New Abnormal”.





Este es el gran regreso oficial que sus fans estaban esperando, después de su EP Past Present Future y el LP Comedown Machine, que tuvo algunos tropiezos con la crítica.





La nueva canción se llama “At the Door” que retoma el sonido ochentero de los sintetizadores que ha estado presente en los últimos trabajos de la banda, siendo el sexto tema que conformará el nuevo albúm.





El video sigue con la vibra de la canción con una animación inspirada en los contenidos de los ochenta. ¡La puedes ver en el video de abajo!





¿Qué tal? ¡Espera! Aún tenemos la tracklist oficial de “The New Abnormal” que se lanzará este 10 de abril:





1 The Adults Are Talking

2 Selfless

3 Brooklyn Bridge to Chorus

4 Bad Decisions

5 Eternal Summer

6 At the Door

7 Why Sundays Are Depressing

8 Not the Same Anymore

9 Ode to the Mets