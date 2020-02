Tobey Maguire podría regresar como Spiderman en Dr. Strange 2

Tobey Maguire quedó en el recuerdo de muchos como el mejor Spiderman que ha tenido el cine (ojo, dijimos que para algunos) y su regreso sería de mucho agrado para sus fans. Con la llegada de Sam Raimi a "Dr. Strange 2" ¿será que podemos verlo de vuelta en este personaje?

Recientemente se anunció la salida de Scott Derrickson (Doctor Strange: Hechicero Supremo) como director de la segunda parte de Dr Strange que se titulará "Doctor Strange In The Multiverse of Madness" y uno de los favoritos para tomar su lugar es Sam Raimi quien lideró las tres primeras películas de Spiderman con Tobey Maguire como el protagonista.

Por eso se dice que en caso de que Raimi sea el director, retomaría a su actor como Spiderman en la película que contempla al personaje.