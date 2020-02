El 50% de la felicidad se determina por los rasgos de tu personalidad, los cuales son en gran parte heredados.

El otro 50% es determinado por los factores en los cuales tienes el control, tales como tu salud, tu carrera, tus relaciones e intereses, tu propósito de vida y aquello que persigues.

No dejes que el miedo a la crítica te detenga

Siempre que intentas algo diferente y estás dispuesto a hacer algo que los demás no, puede generar que las personas hablen de ti, y no precisamente de manera positiva. Pero si no estás dispuesto a que las personas hablen mal de ti, haz lo mismo que ellos.

No tiene nada de malo ser el “último”

La mayoría siempre quiere ser el primero en todo, pero el ser el último nunca está de más, nos referimos a ser los últimos en rendirnos o renunciar a nuestras metas, los últimos en seguir intentando. Sé persistente contigo mismo.

Deja de pensar que no eres una persona feliz

Cierra tus ojos. Imagínate que alguien tiene el poder de quitarte todo lo que te pertenece: tu familia, trabajo o negocio, hogar, todo. Imagina que todo se ha ido. ¿Sentirías plenitud si tuvieras de vuelta esto de regreso en tu vida? ¿Entenderías que, al momento de pensar en cómo ser feliz, aquello que tenías era mucho más importante que lo que no tenías?

Olvídate de tu valor agregado

Tu valor no depende de factores externos como títulos, situación sentimental, estado financiero o carrera universitaria. Estos son roles simplemente que ejecutas en tu vida; como ser humano vales la pena, tienes una historia que contar y algo por ofrecer.

Guardar resentimientos y rencores

¿Cómo ser feliz cuando guardas odio?, cuando eres una persona que no sabe soltar todo lo malo, solo te perjudicas a ti por la carga negativa que eso conlleva. Siempre debes ser mejor y olvidar aquello que en su momento te causo esa emoción dañina.

Solo si suma es bueno.

Hablar mucho y hacer poco

Puedes leerte una infinidad de libros, tomar bastantes cursos, asistir a pláticas que te interesen, pero, si no vas a ejecutar cada uno de los conocimientos que has estado aprendiendo, es como si no hubieras hecho nada. Debes comenzar una búsqueda de cómo ser feliz sin poner excusas.