Danna Paola ya encontró a su Pablo y aunque no sea el de la canción original, la sorprendió igual. Esta vez no era un extraño sino un famoso a nivel internacional: Pablo Alborán.

Danna Paola y Pablo Alborán se encontraron en un evento de un smartphone que la cantante está promocionando y cuando se vieron, parece que chispas salieron de entre ellos.

Pablo Alborán publicó un video diciendo que se había encontrado a Danna Paola: "Soy muy fan de Danna Paola, no he grabado el encuentro porque me lo he disfrutado". Mientras tanto, Danna le cantó "Oye Pablo" en una historia de Instagram y luego le dijo "Yo quedé muy en shock al verte, Pablo, de verdad".

Parece que hay un romance en puerta ¿les gustaría?