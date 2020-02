Salma Hayek hace el oso con su ídolo Eminem

Salma Hayek no pudo contener la emoción de encontrarse a su artista favorito en los Premios Oscar pero lo que debió ser una gran experiencia terminó en una vergüenza para la actriz.

Salma Hayek compartió en su Instagram cómo fue que conoció a Eminem y cómo arruinó ese mágico momento gracias a su nerviosismo.

Salma estaba a punto de subir al escenario y Marshall Mathers estaba saliendo de este. Se encontraron frente a frente y ella terminó arrojándole un vaso con agua a su ropa. Aunque intentó arreglarlo, nada funcionó.

"En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!" Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo...", dijo la mexicana.

Pero parece que las cosas no salieron tan mal como ella creía porque después compartió una fotografía de una entrevista que realizó el rapero a la revista Rolling Stone donde dijo que estaba feliz por su presentación en los Premios de la Academia pues pudo conocer a Salma Hayek y la abrazó.