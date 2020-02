Cosas que no debes hacer el día de San Valentín

Este próximo día de los enamorados no querrás quedar mal ni mucho menos ¿verdad? No cometas estos errores.

Este día de los enamorados, debes tener todo preparado para no quedar mal con esa persona especial. Tengas pareja o no, no cometas los siguientes errores:

1.- No compres el regalo a última hora.

2.- Evita llegar tarde a la cita.

3.- No le llames a tu ex.

4.- Si estas solter@ no critiques a los enamorado.

5.- No abuses con las sorpresas.

6.- No la lleves a donde llevaste a tu ex.

7.- No discutan.

8.- No abuses del alcohol.

9.- No visiten a los suegros.

10.- No te la pases pegado al celular.

Para que tu cita sea perfecta evita estas cosas y pasa una velada increíble con esa persona especial. Hagan de esta cita una cita inolvidable y única.