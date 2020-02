Influencer pierde sus dientes por un mal diseño de sonrisa

Una influencer y DJ compartió las desventajas de hacerse un diseño de sonrisa luego de que perdiera sus dientes por una mala aplicación de este procedimiento.

A través de sus redes sociales, la figura pública y DJ, Manuela Gómez, compartió la pesadilla que está viviendo pues un mal diseño de sonrisa hace que se le caiga la carilla una y otra vez sin oportunidad de recuperar su dentadura real.

"Esta ya es la tercera vez que se me cae la carilla y quedo así destruída. Pero quiero contarles y aconsejarles que no se dejen llevar de las tendencias [...] este video es para que tomen conciencia, analicen, averigüen primero antes de hacerse un diseño de sonrisa", dijo la mujer en su Instagram TV.

Gómez ya no podrá recuperar sus dientes pues la técnica del diseño de sonrisa consiste en desgastar tanto los dientes que se reemplazan por unas carillas dentales de porcelana.

"Piensen antes de tomar una decisión. El diente es muy pequeño, me lo desgastaron demasiado y obviamente así tengo todos los dientes. Piensen antes de actuar porque en este caso ya no hay forma de decir 'no, ya no'".

La mujer aún no ha encontrado un especialista que le ayude a arreglar sus dientes pero ha recibido mucho apoyo de sus fans por la valentía de contar su historia.