La modelo sin brazos que aspira a ser Miss México

La joven mexicana, originaria de Veracruz apunta a participar en los concursos de belleza de Veracruz y abrirse camino hacia Miss México.

Tiene 24 años y es licenciada en Psicología. Afirmó que aunque no tiene brazos, su vida es normal para ella, pues ha aprendido a alimentarse, usar un celular y hacerse una manicura perfecta en las uñas de los pies sin necesidad de brazos.

“Cuando me despierto y me miro en el espejo, lo veo, está ahí” dice Gabriela sobre su llamada “capacidad”. “Pero, para mí no es una discapacidad. Me siento como cualquier otra persona porque he vivido mi vida así. Mi discapacidad no es un límite, sino todo lo contrario”.

Haber nacido sin brazos no representa un impedimento para ella, ni para realizarse en sus estudios o intentar triunfar en concursos de belleza.

La primer meta es ganar el concurso Miss Veracruz, lo cual le permitiría participar como representante de ese estado en el concurso Miss México 2020.

La mejor de las suertes a Gabriela Molina que sin duda será un parteaguas para romper esquemas en los certámenes de belleza.