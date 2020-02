Señales de que te está usando para olvidar a su ex

Cuando inicias una nueva relación y tienes dudas sobre si va en serio o no detente a revisar estos puntos y si coinciden en la mayoría, te está usando.

Cuando conoces a alguien y llegan al punto de iniciar una relación es por que ambos se sienten cómodos y las cartas están sobre la mesa, conocen cada punto de ambos o al menos los suficientes para dar el siguiente paso.

Si no es así y no te sientes cómoda con lo que él o ella han ofrecido, debes detenerte a analizar qué es lo que te tiene así, quizá aún vea a su ex, o simplemente lo extrañe y te este usando para lograr olvidarla y ni siquiera vaya en serio contigo.

Atenta y atento a los siguientes puntos:

-En su departamento o recamara conserva recuerdos o fotografías con esa persona.

-Cuando se reúnen con sus amigos su ex siempre sale a tema y él o ella continúan sin importarles si eso te lastima.

-Mantiene relación con los amigos y hasta familiares de esa persona estes o no de acuerdo.

-Solo te busca con la intención de tener intimidad contigo y evita otras actividades que tú planees.

-Nunca habla de un futuro contigo, y no te menciona en planes a futuro.

-Nunca hace mucho caso de lo que le propones hacer, una salida, no es capaz de modificar sus planes por ti y quiere que tu lo hagas si es que quieres salir.

-Puedes pasar mucho tiempo sin hablar con él o ella y te busca solo cuando se siente solo y argumenta que no lo buscas.

Amiga, amigo, date cuenta, esa persona no te tomará en serio porque está ocupada intentando salvarse del recuerdo de su ex.