5 señales de que tu mascota está estresada y quizá no te habías dado cuenta

Siempre el tener una mascota en casa es bueno para nosotros, tiene increíbles beneficios que muchas veces no somos conscientes del bien que nos hace tener una mascota.

Sin embargo, también tenemos que saber que algunos de los ambientes pueden afectarlos y hasta mantenerlos estresados, lamentablemente no somos Dolittle para entenderlos, pero podemos identificar señales que nos envían nuestras mascotas para quitarles el estrés que puedan estar viviendo.

1.- Cambios de humor que antes no tenía, como agresividad repentina o huida de ciertas situaciones.

2.- Presenta conductas compulsivas. Se lame muchísimo alguna parte del cuerpo o en el caso del perro, muerde su propia cola, esta conducta puede generarle una lesión en su cuerpo.

3.- Los gatos dejan de comer o hacen sus necesidades fuera del arenero.

4.- En los perros, la pérdida de pelo, hiperactiva y jadeo excesivo cuando no le has dado un paseo.

5.- En los gatos, mantener la boca abierta durante mucho tiempo.