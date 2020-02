“Calendario flexible” podrá salvar los “puentes” largos que AMLO quería eliminar

Recordemos que hace poco AMLO propuso eliminar “puentes” largos para que no perdieran su valor histórico los días festivos, pero al parecer esto no se hará del todo realidad…

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, propuso que se hiciera una consulta pública para decidir si se quería que desaparecieran estos días o no.

Así el pueblo puede decidir en eliminar o no estas fechas; siempre y cuando AMLO no haga regir su poder sobre el pueblo y elimine los “puentes” largos sin consultar a nadie, pero eso no es todo, aquí es donde entra el “calendario escolar flexible” a salvar los “puentes”, pues de eliminarse estos, las escuelas pueden decidir sus días de asueto como lo han venido haciendo en Mazatlán, Veracruz, Mérida, Campeche y Cozumel, donde ellos eligen sus días gracias a la Ley Federal de Educación.

“La iniciativa privada propone que cada escuela decida y planifique sus días de asueto conforme a condiciones climáticas, y los usos y costumbres de cada localidad, respetando los periodos vacacionales establecidos como los de verano, fin de año y Semana Santa, con la condición de cumplir el programa educativo en 195 días hábiles”, explicó López Campos.

Recordemos que no hace mucho la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se le había unido también al presidente en esta propuesta y parece ser que no se les hará realidad esto