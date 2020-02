Millie Bobby Brown celebra 16 años con una reflexión

La protagonista de Stranger Things celebró su cumpleaños número 16 con un poderoso mensaje.

La joven actriz de la famosa serie "Stranger Things" cumplió 16 años, Millie es la estrella de televisión más joven del momento y es poseedora de una belleza inigualable.

Brown ha tenido que enfrentarse a muchos rumores y al acoso cibernético en los últimos años, por lo que este 19 de febrero, día de su cumpleaños, decidió publicar un vídeo dejando claro que estas cosas le afectan, pero también afirmó que eso no puede contra ella.

"16, parece que ha pasado mucho tiempo", escribió Millie en Instagram. "Siento que hace falta un cambio, no solo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca me derrotarán".