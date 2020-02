A Billie Eilish no le gusto su participación en los Oscar 2020

La joven cantante Billie Eilish considera su actuación en la ceremonia de los Oscar 2020 "Fue una basura".

Durante una entrevista la cantante de 18 años se sinceró sobre su participación en la pasada edición 92 de Los Premios Oscar y todo parece indicar que no se sentía muy cómoda.

La cantante cantó "Yesterday" de The Bealtes en el momento In Memorial para recordar a los famosos que se adelantaron en el camino.

Fue para una entrevista para New Music Daily que Billie confesó que aquella actuación que para muchos fue un momento memorable para muchos a ella no le agradó del todo.

¿Por qué?

"Los Oscar no son mi gente... Sabes a lo que me refiero, no estoy acostumbrada a eso. Al menos en los Grammys no estaba asustada porque eran artistas, era mi gente, Los conocía a casi todos y ellos a mí", fueron las palabras de la joven.