Ultra Music Festival Miami 2020 nos trae la fase 2 para esta edición

Ultra Miami está de vuelta en su histórica ubicación, Bayfront Park.

La fase 2 de confirmaciones, podemos percatarnos de la cantidad de grandes y poderosos artistas que disfrutaremos en esta nueva edición en Miami.

En el apartado "Live Headliners" empezamos con dos maravillosas confirmaciones exclusivas: Madeon y Gryffin. Usarán toda su magia para enamorarnos con sus sets, que seguro serán inolvidables.

¡Estaremos muy atentos!

La presencia del legendario productor Kygo, el cual fue anunciado semanas atrás. Muchas ganas de sentir el poder también con ese B2B espectacular de Malaa junto a DJ Snake. Este último, nos regalará dos sets, uno de manera individual y otro junto al misterioso Malaa.

Destacan B2B entre 4B y Say My Name, el descontrol que proporcionará Borgore, la filosofía que va a transmitir Camelphat, o el regreso de Dash Berlin bajo su original nombre, entre otros.

Pero esto no acaba aquí, pues hay otros increíbles nombres como los de Ilan Bluestone, Osrin, Nicky Romero, Habstrakt, Matisse & Sadko y DubVision, Nic Fanciulli, Ookay en versión Live, Snails, Rodg, Deniz Koyu o Tchami.

Puedes ver todas las nuevas confirmaciones a continuación.