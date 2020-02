5 consejos que te harán descansar mejor

La autora del libro “El arte de descansar”, Claudia Hammond, revela los puntos más importantes para los seres humanos sobre el descanso; basado en la encuesta web más grande implementada de forma mundial sobre cómo las personas encuentran un mayor descanso.

La muestra fue de más de 180 mil personas de 135 países diferentes. Y curiosamente, la autora comenta que dentro del top 5 no entra el hecho de socializar o de estar con amigos, también la encuesta arrojo que muchas personas se sienten culpables si descansan mucho.

El top 5 de estas actividades son:

1.- Leer

2.- La Naturaleza

3.- Disfrutar de los momentos en que estás contigo mismo

4.- No hacer nada en particular

5.- Escuchar música

Entonces, claro, leer implica concentración, sin embargo si quieres desconectarte de tu día ajetreado es buena idea tomar un libro y tomar asiento.

La naturaleza siempre será de ayuda para llenarte de energía de manera que la puedas disfrutar tranquilamente. Ojo, esto no implica que salgas a un bosque y hagas miles de actividades que requieran esfuerzo físico ¿Dónde está la relajación en eso?

Un momento de introspección y mindfullness siempre te dará relajación porque te hace vivir el aquí y el ahora. Y claro, esto te puede llevar a no hacer nada en particular, la actividad máxima para relajarse porque precisamente no haces nada.

La música también ayuda mucho a las personas a relajarse, sobre todo si se escoge una buena playlist con sonidos tranquilos y atmósferas padres.