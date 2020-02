El alcohol sí hizo que Ben Affleck abandonara The Batman

Pues sí, Robert Pattinson se ha quedado con el papel de Batman y muchos ya les ha cambiado la perspectiva y esperan un buen papel del actor.

Sin embargo, después de Justice League, muchos pensaron que sería Ben Affleck quien encarnaría de nuevo a Batman en alguna película, pero su adicción al alcohol terminó por ponerle fin a esto.

Así, Affleck se retiró del proyecto, tanto como actor como en el papel de productor y guionista para realizar otros proyectos personales. Pues, iba a ser Ben quien iba a dirigir esta película en lugar de Matt Reeves.

Las teorías que explicaban su retiro han quedado machacadas por la verdad del actor. Pues después del fracaso de Justice League (los fanáticos siguen pidiendo ver el Snyder Cut).

“Bebí relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó más problemas matrimoniales.

“Le mostré a alguien el guión de Batman, dijeron: creo que el guión es bueno. También creo que te vas a beber hasta la muerte si pasas por lo que acabas de pasar otra vez” (el fracaso de Justice League).

“La vergüenza es realmente tóxica. No hay subproducto positivo de la vergüenza. Es solo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio”.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas y golpearme. Ciertamente he cometido errores. Ciertamente he hecho cosa de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más, intentar avanzar”.