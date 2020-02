Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran 2 años de Kailani

La pequeña Kailani, hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez cumplió 2 añitos de edad y así lo celebraronn ambos papás orgullosos, y lo compartieron a través de sus redes sociales.

Hace unas semanas en distintos medios de comunicación se leía sobre una posible ruptura entre Mauricio y Aislinn quienes tienen una pequeña hija, Kailani quien ya cumplió dos años de edad.

Sus padres dejan claro que esos son solo rumores y han compartido de lo más felices cómo celebraron los dos años de vida de su pequeñqa bebé.

Mauricio compartió un video en el que se ve a él y Aislinn entrar a la recamara de Kailani mientras ella en su cuna mientras obserba el pequeño y hermoso pastel de colores con una velita con el número 2.

"Happy birthday Kai 🥳🎊🎉🎂🎈Pura vida, puro amor y diversión!! Te amamos con toda el alma mamá y papá 😘❤️😍🥰", escribió el actor a su pequeña.

Por su parte Aislinn escribió hermosas palabras a través de una bella carta en la que dice cómo es ser madre de Kai y cómo le cambió la vida:

Todo mundo dice que pasa rapidísimo, para mí en este caso el tiempo ha sido muy misterioso. Para empezar yo siento que he crecido como una década desde que naciste. Cambió mi perspectiva, mi enfoque, mis gustos, mis prioridades, todo. Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo. También siento que no pareces de 2 años, en este último año es como si hubieras crecido 2 y tuvieras 3, jaja. y a la vez siento que me embaracé ayer.

"Mi mejor regalo para ti es observarte, para poder respetar tus preferencias, tu personalidad y tus gustos sin imponerte los míos, es confiar en tu capacidad y tu sabiduría y dejarme guiar por ellas, es ponerte limites sanos siempre utilizando la comunicación como la mejor herramienta, es darte el espacio y contención para que puedas expresar todo tipo de emociones y que sepas que estás a salvo en casa, es cuidar de mi misma y entender que sólo yo puedo darme lo que necesito y que todo aquello que no haga primero por mí, no podré dártelo a ti, por más que lo intente (esto es lo más complejo de todo) ya que se que mi más grande legado, más allá de todo lo que pretenda enseñarte, será mi ejemplo de vida y que entre mamá y papá, y en casa, siempre haya amor, respeto, libertad, comunicación y paciencia", escribió.