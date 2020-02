Timotheé Chalamet podría ser el nuevo Robin en The Batman

Matt Reeves podría poner los ojos en Timotheé para darle vida a Robin en su nueva cinta de Batman, pues el actor de 4 años participará en una en la que se habla de los inicios de Robin.

Robert Pattinson causó polémica al ser anunciado como el nuevo Batman, ahora todo parece indicar que a esta nueva cinta se unirá Timotheé Chalmet como Robin.

Sí, después del éxito con ‘Call me by your name’ el actor de 24 años será parte de la película “Nigthwing” una adaptación de la novela “ The Long Halloween” que está basada en los inicios de Dick Grayson y en cómo se convirtió en Robin.

Parece ser que después de esto Matt Reeves podría elegirlo para trabajar junto a Robert Pattinson en The Batman, muchos dudan de dicha participación.

El debate sobre el destino de la cinta se dio en redes sociales entre los fanáticos de la próxima nueva cinta de Batman.