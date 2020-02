Hija del cineasta Spielberg, Mikaela, se lanza a la industria del contenido para adultos

La hija del legendario director Steven Spielberg, se lanzó como actriz porno y su nombre artístico es “Sugar Star” y ya hasta publico algunos videos en una famosa página de la industria porno.

Mikaela George Spielberg, de 23 años de edad, otorgó una entrevista al diario The Sun donde aclaró que hace esto con el fin de independizarse económicamente de su familia, aparte de que no llenaba su alma en lo que trabajaba en el día a día.

“Soy un animal sexual. Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada”, dijo la hija de Spielberg

También declaró la forma en que les comunicó a sus padres esta decisión que había tomado en su vida, y aunque un poco intrigados sus padres por su decisión, recibió su apoyo.