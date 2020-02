Top Ten: Explicaciones Ndejas

10. - Amor, No Encuentro mis Llaves ¿me puedo quedar contigo?

- Ok, pero estoy en mis días

- ¡Ah mira ya las encontré!

9. No puedo ir a trabajar jefe, me cayó mal el café de mi vecina.

8. Creí que la trusa se comía.

Es que me dijo quítate la trusa porque tela vas a comer todita.

7. -No es lo que parece amor, me está sacando el veneno porque me mordió una víbora

-¿Y por qué estás desnudo?

6. -Bésame…

-No puedo, tengo novio... Es más ni deberíamos estar haciendo el amor.

5. Vamos a tener que rifar el avión presidencial

4. -Te juro que yo no quería, pero me puso algo en mi bebida

-¿Y qué te puso?

-Sus nalgotas

3. -Perdón mi amor, es que la vecina se puso el mismo perfume que tú y ya sabes cómo me prende

2. -¡¡¡¿¿¿No que 20 cm????!!!!

-Es que los otros 17cm están por dentro.

1. -¿Cómo que estas embarazada? es el mismo condón que use con tu prima.