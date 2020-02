"Be a lady, they said" es el video viral de la actriz Cynthia Nixon (actriz de "Sex and the City") que busca exhibir las formas y frases comunes que reciben las mujeres todos los días por las expectativas que supuestamente deben cumplir en la sociedad.

"Sé una dama, dijeron", es como inicia el video donde podemos escuchar varias de las frases sobre el comportamiento y aspecto que debe tener "la mujer ideal".

Que si la falda es muy corta, muy larga, que si debes adelgazar, que si estás demasiado flaca, que si debes darte a desear. Todos estos temas fueron tocados en el video que ya se hizo viral.

El video se ha compartido en todas las redes sociales. Aquí te dejamos la versión traducida.