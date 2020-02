Confunden a Adele con Khloé Kardashian

Ha sido tan grande el cambio de Adele desde que se mostró por primera vez con varios kilos menos, que incluso unos ya ni siquiera la reconocen e incluso la confunden con otras famosas como Khloé Kardashian.

Una fotografía de Adele con sus amigos muestra el cambiado aspecto de la cantante y cómo podría ser confundida con la menor de las hermanas Kardashian.

Adele fue a cenar con sus amigos Jedidiah Jenkins, Lauren Paul y Nicole Richie a un restaurante en Las Vegas el pasado fin de semana. Ahí se tomaron una foto que sorprendió a todos pues la delgadez de la cantante británica demostró lo mucho que se parece a Khloé Kardashian.

Otras fotografías de ese mismo día muestran la transformación de la intérprete de "Someone Like You" en los últimas meses.